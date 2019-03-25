Рассказываем репертуар Римско-католического храма Матери Божией Лурдской на апрель. Адрес: Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания.



Органный фестиваль Великопостных концертов

Апрель 2019

6 апреля, 2019, суббота, 20 часов

Органный фестиваль Великопостных концертов

Гимны и медитации

Бах, Браун, Хельмшротт

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

И снова вечер премьер, редкостей и новинок церковной музыки в соседстве с непременным Бахом! Оригинальные ансамбли органа с голосом, альтом, декламацией в стенах храма создадут абсолютно особый настрой для восприятия интереснейшей музыки. Прозвучат сочинения, которые, безусловно, станут открытием для многих россиян. Голландский композитор, органист, педагог Хендрик Андриссен, (1892 – 1981) по праву считается реформатором католической церковной музыки в Нидерландах. Органист, композитор, педагог Райнер Браун (1912 – 1999) – автор свыше 200 сочинений, крупный музыкально-церковный деятель США. Дирижёр и композитор Роберт Каянус (1856 – 1933) известен как первый исполнитель многих симфонических опусов Сибелиуса, как «отец финского оркестра», организовавший первый в Финляндии оркестр, которым управлял всю оставшуюся жизнь. Кнут Нюстедт (1915 – 2014) – крупнейший норвежский мастер церковной музыки ХХ века, автор многочисленных хоровых и оркестрово-хоровых произведений, получивших признание также за пределами Скандинавии. Роберт Максимилиан Хельмшротт (1938*) – крупнейший церковный композитор Германии, органист, кантор, профессор Высшей школы музыки и театра в Мюнхене. В жанрово многообразном творчестве Хельмшротта центральное место занимают композиции для органа соло и серия церковных сонат для различных инструментов с органом.

Исполнители:

Михаил Мищенко, орган

Дарья Росицкая, меццо-сопрано

Борис Баринов, альт

Филипп Каплан, декламация

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





7 апреля 2019, воскресенье, 20 часов

Органный фестиваль Великопостных концертов

Времена года +

Вивальди, Пьяццолла, Стравинский

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Неповторимое звучание редкого музыкального инструмента – альтовой домры в ансамбле с органом продемонстрируют Иван Амолин и Мария Лобецкая. Оригинальная звуковая палитра альтовой домры ещё более ярко подчеркивается тембровым многообразием органа. В концерте прозвучат фрагменты из самых известных и любимых публикой циклов «Времена года». Вивальди, Пьяццолла и Чайковский. Яркие и неожиданно заигравшие новыми гранями знакомые мелодии в переложении для альтовой домры и органа, а также сольного органа сделаны самими музыкантами. Сюрприз концерта – итальянский колорит в сюите Стравинского и кельтская тема, представленная в сочинениях наших современников – Ханса-Андре Штамма и молодого, но уже достаточно громко заявившего о себе органиста и композитора Ивана Татаринова, написавшего сюиту «Сердцебиение земли» специально для Ивана Амолина и Марии Лобецкой. Времена года +. Многообразие звуковой палитры и галерея контрастных образов.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов

Иван Амолин, домра альт

Мария Лобецкая, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





13 апреля 2019, суббота, 20 часов

Органный фестиваль Великопостных концертов

Весеннее настроение

Вивальди, Бах, Корелли

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Ощутите весеннее настроение во всей его полноте на концерте московских гостей фестиваля Романа Тихомирова и Марии Макаренко. Флейта и орган прозвучат соло и в ансамбле, представив целую череду музыкальных образов – от барокко до наших дней. Любимая и востребованная публикой во все времена музыка в особой атмосфере храмового пространства. Хоральные прелюдии Баха и его мастерски переложенный для органа скрипичный концерт Вивальди представят разные срезы творчества немецкого гения. Неожиданными гранями раскроются органные и клавирные опусы Баха в транскрипции для флейты и органа. Итальянскую тему продолжат Марчелло и Корелли. «Готическая сюита» Боэльмана, ставшая истинным органным хитом, – романтическая нота концерта. Особая находка программы – яркие и неожиданные гармонии нашего современника Ханса-Андре Штамма. Весеннее настроение – подарок московских музыкантов.

Исполнители:

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов:

Роман Тихомиров, флейта, флейта-пикколо

Мария Макаренко, орган

Москва

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





14 апреля 2019, воскресенье, 20 часов

Органный фестиваль Великопостных концертов

Две Америки

Спиричуэлс, Буржуа, Пьяццолла

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Две диаметрально противоположные Америки предстанут в концерте любимого публикой дуэта: обладательницы необыкновенно красивого сопрано Александры Зарянкиной и талантливой органистки Екатерины Маришкиной. Это стихия спиричуэлов и бескрайняя вселенная Пьяццоллы. В спиричуэлсах объединены характерные элементы африканских исполнительских традиций и стилистика американских пуританских гимнов, возникших на англо-кельтской основе. Спиричуэлс – предтеча джаза. Другая Америка, латинская, представлена опусами «Великого Астора» – именно так называли Пьяццоллу, немало лет проведшего в США, восхищенные современники. В органной версии прозвучит знаменитое Libertango и Ave Maria для голоса в сопровождении Короля инструментов. Американская тема продолжена самобытной ярчайшей пьесой The Puls of life молодого органиста и композитора Ивана Татаринова, ныне проживающего в США. Неожиданный акцент концерта – Серенада для органа малоизвестного в России британского композитора и дирижёра, нашего современника Дерека Буржуа. Две Америки – фейерверк стилей, жанров, гармоний и эмоций!

Исполнители:

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов:

Александра Зарянкина, сопрано

Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





21 апреля 2019, воскресенье, 20 часов

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Пасхальный концерт с Бахом и Вивальди: мандолина и орган

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

В первый день католической Пасхи, известные петербургские музыканты Екатерина Забайрачная и Наталья Михайлова приглашают насладиться чудесным и изысканным звучанием мандолины в ансамбле с органом. В центре внимания – два истинных рыцаря музыки, короли барокко – Бах и Вивальди. Настоящий подарок ценителям прекрасного – музыка практически неизвестного в России композитора эпохи барокко Аддиего Гуэрры и сочинения Рафаэле Калаче, итальянского композитора, виртуоза-мандолиниста и мастера по изготовлению музыкальных инструментов. Сольный орган будет представлен знаменитой баховской транскрипцией струнного концерта ля минор Антонио Вивальди. Нестандартное, завораживающее сочетание тембров и эксклюзивный репертуар не оставят равнодушными даже самых привередливых ценителей музыки.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов:

Екатерина Забайрачная (мандолина, барокмандолина)

Наталья Михайлова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





27 апреля 2019, суббота, 20 часов

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Бах и мечты о Франции

Бах, Клерамбо, Видор, Франк

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

В концерте московской гостьи фестиваля Елены Стрижаковой Бах предстанет не только в окружении французских композиторов, но будет представлен одной из своих самых известных пьес, написанной во французском стиле. Фантазия соль мажор (Pièce d'Orgue) создана в период, когда Бах был увлечен переписыванием Органной книжечки, сочиненной в 1700 году французским органистом Николя де Гриньи (1672-1703). Французская тема продолжена Сюитой Николя Клерамбо, французским современником Иоганна Себастьяна. Сочинения трёх французских романтиков Франка, Видора и Гильмана откроют публике бесконечный мир симфонического органа, который создал гениальный органостроитель Аристид Кавайе Коль, положив начало новой эре возможностей Короля инструментов. Бах и мечты о Франции – концерт, представляющий немецкого гения в богатейшей французской оправе.

Исполнитель:

Елена Стрижакова, орган

Москва

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





28 апреля 2019, воскресенье, 20 часов

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Мальта на берегах Невы: Ave Maria, оперные шедевры, неаполитанские песни, барочные арии

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Красивейшие и любимые публикой арии из золотого репертуара барокко, оперные хиты, Ave Maria и популярные неаполитанские песни исполнит мальтийский гость Органных вечеров на Ковенском, талантливый тенор Джозеф Лиа. За органом – один из самых успешных и востребованных органистов наших дней – Даниэль Зарецкий, музыкант, объездивший с концертами практически все точки мира, где установлены органы. Джозеф Лиа – выпускник Санкт-Петербургской консерватории, брал уроки вокала у Елены Образцовой и стажировался в Зальцбургской консерватории Mozarteum. Одержав победу в Открытом конкурсе исполнителей романса имени Исаака Шварца «Гатчинская романсиада», певец стал известен в России. Орган соло представлен сочинениями Баха, Вьерна и Видора в блестящем исполнении Даниэля Зарецкого.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов

Джозеф Лиа, тенор

Мальта

Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)







