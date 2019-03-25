ИА «Ореанда-Новости». Органный фестиваль Великопостных концертов будет проходить в апреле в Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии. Адрес: 1я Красноармейская, ул. д. 11





6 апреля 2019, суббота, 20:15

Органный фестиваль Великопостных концертов

Бах и флейта Пана

Бах, Дебюсси, Морриконе

Дуэт, хорошо известный яркими программами, в которых сталкиваются разные стили, жанры, страны и эпохи, представит очередной захватывающий микст, где с Иоганном Себастьяном Бахом встретятся Морриконе и Дебюсси, Глюк и Ферру, а также его самый талантливый и признанный сын – Карл Филипп Эммануил. Надежда Горбач и Мария Никифорова в очередной раз поразят оригинальными транскрипциями для флейты и органа, в которых хорошо знакомые мелодии раскроются совсем по-новому. Бах и флейта Пана – захватывающее музыкальное приключение.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Надежда Горбач, флейта

Мария Никифорова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





7 апреля 2019, воскресенье, 20:15

Органный фестиваль Великопостных концертов

Барокко, романтизм: Ave Maria и оперные шедевры

Бах, Франк, Верди

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

Голос и орган. Непредсказуемость барокко, напор романтизма и оперные шедевры в концерте известной органистки Ирины Розановой и обладателя роскошного баса Владимира Шехтера. С нетерпением ожидаемый публикой в каждом концерте органный Бах представлен знаменитой Прелюдией и фугой ля минор. Родоначальник сочинений для симфонического органа, блестящий импровизатор Сезар Франк поразит масштабами и мощью Первого органного хорала. Особая интрига концерта – Канонический этюд Шумана. Ave Maria – вечная тема, мимо которой практически не прошёл ни один композитор, независимо от страны и эпохи: прозвучат версии Шуберта, Луцци и Вавилова. Настоящая мистификация – Pieta, signore – ария, долгое время приписываемая великому оперному творцу эпохи барокко Алессандро Страделле, прозвучит в концерте под фамилией своего истинного создателя Луи Нидермейера, французского композитора XIX столетия, автора оперы «Страделла». Барокко-романтизм-оперные шедевры – музыка на все времена.

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





13 апреля 2019, суббота, 20:15

Органный фестиваль Великопостных концертов

Французские настроения: Пуленк, Франк, Форе, Шассон

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

«Французские настроения» – роскошная программа, щедро открывающая галерею творчества французских композиторов от эпохи романтизма до наших дней: Франк-Форе-Шоссон-Пуленк-Гийю. Удивительные истории поведают органистка Эльнора Гросс, певица Мария Камолова и Хор «Исток». Франк – родоначальник композиторской школы симфонического органа.Эрнест Шоссон – один из самых выдающихся и талантливых представителей школы Сезара Франка, мост между двумя поколениями противоборствующих музыкальных группировок Парижа конца XIX века. В творчестве Габриэля Форе, прожившего долгую жизнь, соединились черты двух разных веков. Он стал свидетелем расцвета импрессионизма и символизма, Вагнеровских фестивалей и Русских сезонов. Именно ему обязана французская музыка своим обновлением и новым рождением. Франсис Пуленк — один из самых ярких композиторов XX столетия, вошел в историю музыки как участник «Шестерки». Недавно ушедший композитор и органист Жан Гийу, известен как автор многочисленных транскрипций для органа, где особое место занимают «Картинки с выставки» Мусоргского. Проникнитесь истинными французскими настроениями, окунувшись в непередаваемую энергетику одной из самых музыкальных стран мира.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Мария Камолова, сопрано

Молодежный камерный хор «Исток»

Художественный руководитель Елена Павлова

Эльнора Гросс, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





14 апреля 2019, воскресенье, 20:15

Органный фестиваль Великопостных концертов

Неброское великолепие туманного Альбиона

Гендель, Мендельсон, Крофт, Уэсли

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

Неброское, ни с чем несравнимое великолепие Туманного Альбиона откроется в концерте петербургской органистки Лилии Кузнецовой в ансамбле со скрипкой и флейтой – Еленой Найман и Кариной Амири. История музыкальной культуры Англии необычна и своеобразна. В конце XVII столетия английская музыка достигла своего апогея. Олицетворением её золотого века» стало творчество Генри Пёрселла, затем последовала пауза длиной в 200 лет. В течение вечера публика сможет познакомиться с творчеством британских композиторов XVII-XX столетий.

Исполнители:

Лилия Кузнецова, орган

Елена Найман, скрипка

Карина Амири, флейта

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





21 апреля 2019, воскресенье, 20:15

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

Цикл концертов «Время органа»

Пасхальный концерт «Времена года».

Пьяццолла, Вивальди, Чайковский, Григ

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

21 апреля, в первый день католической Пасхи, замечательные петербургские музыканты преподнесут публике роскошный весенний подарок. «Времена года» Вивальди, Пьяццоллы и Чайковского прозвучат по-новому, благодаря необозримым возможностям Короля инструментов. Орган соло и в ансамбле со скрипкой, а также сочинения для дуэта органистов позволят публике открыть новые грани хорошо знакомых сочинений, как например, легендарный Пер-Гюнт Грига или Карелия Сибелиуса. Смысловой центр концерта – Вариации на Пасхальную тему нашего современника, британского композитора Джона Раттера. Это необычайно популярный композитор XXI столетия, музыку которого исполняют гораздо чаще, чем музыку других композиторов нашего времени. Любимые публикой музыканты Марк Таубе, Мария Лобецкая и Екатерина Маришкина приглашают на Пасхальный концерт в чудесный апрельский вечер.

Исполнители:

Заслуженный артист России Марк Таубе, скрипка

Лауреаты международных конкурсов:

Мария Лобецкая

Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





26 апреля 2019, пятница, 20:15

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

Цикл концертов «Время органа»

Самая органная страна Германия: Бах, Мендельсон, Брамс

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

Самая органная страна Германия – сольный концерт известной петербургской органистки Ольги Котляровой, в котором встретятся две эпохи и трое великих немецких композиторов. Вояж в Барокко и Романтизм в сопровождении Баха, Мендельсона и Брамса. Иоганн Себастьян будет представлен одной из самых известных своих транскрипций – ля минорным концертом для струнных Антонио Вивальди, творчество которого он пристально изучал и глубоко уважал. Органное творчество Мендельсона, заново открывшего миру Баха, явит публике удивительно богатый мир романтической органной сонаты. Цикл из Шести сонат – ядро органной вселенной Мендельсона. Как и у Баха, их шесть. Особый акцент концерту придает исполнение цикла хоральных прелюдий Брамса, в творчестве которого объединились самые разнообразные традиции немецкой композиторской школы. Музыкант обратился к жанру, практически умершему в эпоху романтизма. 11 Хоральных прелюдий последнего немецкого романтика под опусом 122, изданные посмертно, – его символическое прощание с земной жизнью. Бах, Мендельсон, Брамс – многоликая органная Германия.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов Ольга Котлярова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





27 апреля 2019, суббота, 20:15

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

Цикл концертов «Время органа»

Музыка на века и свадьба роз

Бах, Франк, Рахманинов, Таривердиев

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

Музыка на века и свадьба роз – новая программа петербургских музыкантов Юлии Яковенко и Елизаветы Шабалиной. Наряду с любимыми и часто звучащими сочинениями для голоса с органом и органа соло, публику ждут открытия. Ре минорную трио-сонату Баха предварит сочинение его старшего современника Николауса Брунса, выдающегося органиста, композитора и скрипача, прожившего недолгую жизнь, но тем не менее, создавшего ряд безусловных шедевров. Сюрприз концерта – неожиданный Сезар Франк, представленный изысканнейшим романсом «Свадьба роз». Вторая неожиданность – Sancta Maria Жана Батиста Форе – блистательного французского певца и композитора XIX-XX, автора книг по искусству пения, а также страстного коллекционера художественных произведений Эдуарда Мане. Пьеса-медитация выдающегося французского композитора ХХ века – Оливье Мессиана «Бог среди нас» настроит на размышления о вечном. Русская нота концерта – бессмертный вокализ Рахманинова. И, наконец, – негаданная встреча с Микаэлом Таривердиевым, истинным королем музыки кино, автором всеми любимых песен. Мало кому известно, что композитором написано достаточно много сочинений для органа, а крупнейший международный органный конкурс носит его имя.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Юлия Яковенко, сопрано

Елизавета Шабалина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)