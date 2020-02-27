ИА «Ореанда-Новости». По результатам проверки Роскачества, мука для приготовления блинов оказалась безопасной. Однако в некоторых случаях в продукте были обнаружены пестициды.

Всего на предмет качества было проверено 13 видов продукции различных марок специальной мучной смеси, которая предназначена для приготовления блинов, или так называемой «муки блинной». Стоимость упаковки, в среднем её вес составил 250 граммов, варьируется от 25 до 165 рублей. Эксперты определили уровень качества и безопасности муки в соответствии с 386 показателями. Они также определили, какая мука лучше подходит для обычных блинов, а какая для блинчиков, и какое количество изделий может получиться из одной упаковки.

Роскачество заявило в официальном сообщении, что результаты проверки не выявили ни в одной смеси наличие посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки. Все образцы соответствуют требованиям безопасности пищевой продукции, могут быть пригодными для употребления.



Напомним, что Роскачеству было поручено провести проверку качества потребительской продукции и удостовериться в её безопасности.