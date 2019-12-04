По их мнению, намного сильнее природе вредят искусственные ёлки, на производство которых уходит много энергии. Также заявлено, что при производстве таких ёлок происходят парниковые выбросы.По информации организации, продаваемые на елочных базарах ели выращивают в питомниках. Продают также ели, которые вырубают в местах, где их быть не должно: в зоне ЛЭП, на обочинах дорог, в местах прохождения газопроводов.В организации отмечают, что, применяя санитарную вырубку лесов, тем самым их прореживают от большого количества деревьев. Это делается для того, чтобы почва не истощалась. По заявлению Роскачества, деньги от продажи ёлок лесничество тратит также на то, чтобы восстановить леса.