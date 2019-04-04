По его словам, главная цель – это расширение уже реализованного проекта «Великие имена России». «Маршруты Славы» будут посвящены тем, чьими именами недавно назвали 46 аэропортов в стране.По мнению Давыденко, не все граждане знают тех, в честь кого назвали аэропорты. Он отмтеил, что нужно провести национальный конкурс «Маршруты славы», привлечь к нему внимание Общественных палат регионов, департаментов, которые отвечают за туризм и образование.



