04.04.2019, 14:34
В России хотят создать «Маршруты славы», посвящённые великим людям
ИА «Ореанда-Новости». Глава общественного совета Федерального агентства по туризму Дмитрий Давыденко рассказал, что необходимо развить проект «Маршруты славы» - тематические путешествия, посвященные великим россиянам, пишут РИА Новости.
По его словам, главная цель – это расширение уже реализованного проекта «Великие имена России». «Маршруты Славы» будут посвящены тем, чьими именами недавно назвали 46 аэропортов в стране.
По мнению Давыденко, не все граждане знают тех, в честь кого назвали аэропорты. Он отмтеил, что нужно провести национальный конкурс «Маршруты славы», привлечь к нему внимание Общественных палат регионов, департаментов, которые отвечают за туризм и образование.
По его словам, главная цель – это расширение уже реализованного проекта «Великие имена России». «Маршруты Славы» будут посвящены тем, чьими именами недавно назвали 46 аэропортов в стране.
По мнению Давыденко, не все граждане знают тех, в честь кого назвали аэропорты. Он отмтеил, что нужно провести национальный конкурс «Маршруты славы», привлечь к нему внимание Общественных палат регионов, департаментов, которые отвечают за туризм и образование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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