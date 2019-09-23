ИА «Ореанда-Новости». Министерство культуры намерено распространить пермский проект «Социальные кинозалы» на всю Россию, есть он будет успешен, пишет «Коммерсант».



Замминистра культуры Павел Степанов отметил, что это очень интересный проект, так как в нём пересекаются сразу несколько отраслей. Чиновник также добавил, что не исключает финансирование проекта из федерального бюджета, если он будет успешен.



Проект социальных кинозалов в Пермском крае реализуется по программе развития кинематографии. Кинозалы, в которых будут показывать фильмы, снятые в регионе, а также национальные и зарубежные, разместят в домах культуры, клубах, библиотеках и музеях. Всего к 2021 году планируется открыть 92 таких зала.