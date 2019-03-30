Отмечается, что поручения были даны после рекомендаций, разработанных на совещании и вице-премьера Ольги Голодец.Ранее Голодец отмечала, что необходимо поднять охрану музеев в стране на новый уровень, не создавая при этом неудобств для посетителей.В Минкультуры отметили, что в ведомстве создадут специальный отдел, который будет заниматься вопросами комплексной безопасности учреждений культуры. Кроме того, к Минкульту присоединится Росгвардия, чтобы совместно разработать решения по техническому оснащению музеев средствами охраны.Ранее в Минкультуры предлагали запретить посетителям заходить в музеи с сумками и рюкзаками. Однако потом в ведомстве признали, что для посетителей это будет неудобно.