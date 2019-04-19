ИА «Ореанда-Новости». В этом году пройдёт всероссийская акция "Диктант Победы", который станет частью празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Диктант пройдёт в рамках проекта "Историческая память", который ведёт партия "Единая Россия". Он будет состоять из трёх десятков вопросов на знание истории войны. Для победителей предусмотрены призы, сообщил председатель общества Сергей Нарышкин.

"Диктант Победы" смогут написать все желающие, причём он будет доступен в интернете, поэтому написать его сможет любой человек, даже не проживающий в России.