ИА «Ореанда-Новости». В России собираются снять сериал о победе Бориса Ельцина на выборах 1996 года, пишут «Известия».



Сообщается, что сериал будет снят на основе книги журналиста Михаила Зыгаря «Сердечный приступ», которую опубликуют в сентябре.



В книги рассказывается о событиях 1996 года, когда Ельцин смог занять президентское кресло несмотря на низкий рейтинг. Зыгарь отмечает, что события того времени во многом определили современную политику России.