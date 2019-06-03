Награду за литературные достижения организаторы назвали "Золотая роза", именно под таким названием вышла в свет повесть Паустовского в 1955 году.Приёмная дочь писателя Галина Арбузова возглавила группу деятелей культуры, которые инициировали создание этой премии.Учредители премии самостоятельно определят тех, кого будут награждать "Золотой розой". Премия не подразумевает под собой финансовую составляющую - награждать будут дипломом с портретом Константина Паустовского и небольшую статуэтку в виде цветка. Современные технологии не обошли стороной и создание премии - в действительности, это живая роза, облитая золотом.Кандидатуры не вызвали у организаторов споров, их утвердили безоговорочно. Юрий Бондарёв является последним из учеников Паустовского в Литературном институте. Отметившему недавно своё 95-летие "Золотую розу" вручили за выдающийся вклад в русскую литературу. Михаил Сеславинский получил награду за исследования российской книжной культуры. В настоящее время Сеславинский занимает должность руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Также он известен в литературных кругах как библиофил и литературовед.Константин Паустовский родился в 1892 году в Москве. Кроме литературной деятельности Паустовский занимался сценарной работой и журналистикой. В годы Великой Отечественной войны писатель был военным корреспондентом.