ИА «Ореанда-Новости». Первая часть трилогии «Матрица» братьев Вачовски выходит в повторный прокат в России, сообщает ТАСС.



Картину покажут в 105 городах. Фильм будет в прокате в двух версиях: на английском языке с русскими субтитрами и в дубляже озвучки 1999-го года. Показы также запланированы в Казахстане и Белоруссии.



Первая часть «Матрицы» вышла в прокат в 1999 году, фильм получил четыре премии «Оскар».