ИА «Ореанда-Новости». С 24 октября выйдет в прокат легендарный фильм «Побег из Шоушенка». В широкий прокат картина выйдет впервые в России.



Показ фильма приурочен к 25-летию картины. Мировая премьера фильма состоялась 10 сентября 1994 года.



С 18 по 21 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону состоятся специальные показы ленты. Картина будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.