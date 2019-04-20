ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер Ольга Голодец предложила Минкультуры в ближайший месяц пересмотреть репертуар театральных коллективов в сторону увеличения. Расширить количество постановок предложили за счёт использования произведений русской музыкальной классики.

И ещё одно требование выдвинули в Кабмине, обсуждая тему повышения эффективности работы театров оперы и балета. В планы работы должны быть включены показы балетной и оперной классики на сценах подведомственных учреждений Минкультуры.

Ещё одним шагом, который позволит увеличить интерес населения и особенно молодёжи к русской классике стало поручение о проработке новой программы музыкального образования в учебных заведениях. Здесь также планируют увеличить количество классических произведений.

В марте, при рассмотрении работы комиссии по культурному наследию Ольга Голодец высказала своё мнение о повышении популярности классического музыкального наследия России. Она призвала тогда к серьёзному разговору на эту тему. Великие российские композиторы внесли достойный вклад в развитие мировой культуры и их наследие должны знать и понимать современные россияне. «Эта музыка должна звучать в России и за её пределами», - подчеркнула Голодец.

По словам чиновника ещё одним шагом к повышению уровня музыкального образования юных россиян должны стать уроки, на которых они смогут научиться играть на музыкальных инструментах. Вице-премьер уточнила тогда, что речь идёт об азах знания музыкальных инструментов в рамках повышения музыкальной грамотности.

Музыкальную составляющую пересмотрят в будущем учебном году и в дошкольных учреждениях образования. Малышей также будут более тщательно знакомить с классикой, благодаря посещениям концертов и музыкальных театров.











