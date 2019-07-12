ИА «Ореанда-Новости» Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Предположительно, пожар в архиве вспыхнул на четвёртом этаже здания. Как пояснили в экстренных службах, горели некие бумажные материалы, были ли это архивные документы неизвестно.

Отмечается, что люди эвакуировались самостоятельно до приезда пожарной бригады, здание покинули около 100 человек. По информации пожарных, площадь возгорания составила 150 кв. м. На данный момент предстоит выяснить, какой ущерб был нанесён архиву.