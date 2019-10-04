В рамках его проведения жители города могут стать свидетелями шестнадцати постановок.

На торжественной церемонии открытия Всероссийского театрального фестиваля под названием «Русская комедия» присутствовал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. В своей приветственной речи он отметил, что жители области и Дона, в целом, любят и понимают юмор. Данный фестиваль является прекрасной традицией в культурной жизни региона, когда происходит диалог, общение и обмен мыслями между представителями многих театральных организаций страны. Примечательно, что фестиваль «Русская комедия» проходит в Ростове-на-Дону в объявленный в России Год театра. Это культурное событие станет яркой точкой в театральной области государства, отметил Игорь Гуськов.

Местом проведения торжественной церемонии открытия фестиваля комедии стал Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. Сам фестиваль «Русская комедия» проходит уже в шестой раз. В день открытия для гостей была анонсирована творческая программа народной артистки РСФСР Светланы Крючковой. Артистка Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, расположенного в городе Санкт-Петербурге, назвала программу «Разное счастье нам выпадает…». Она же возглавит жюри фестиваля.

За всё время проведения фестиваля будут представлены шестнадцать спектаклей. Свои прочтения драматических произведений представят театральные артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Саратова, Екатеринбурга, Ставрополя, Махачкалы, Тольятти, Белгорода, Петрозаводска. Поднимутся на сцену и артисты Ростовского театра имени Максима Горького и Шахтинского драматического театра.