ИА «Ореанда-Новости» Как сообщает фонд «Русский мир», в субботу 27 июля в Румынии стартовал национальный тур школьного конкурса «Фестиваль русской поэзии».

Культурное мероприятие проходит уже в двенадцатый раз. В 2019 году главными темами фестиваля стали юбилеи поэтов Александра Пушкина, Николая Клюева, Анны Ахматовой и Зинаиды Гиппиус.

Конкурс организован и проводится Министерством национального воспитания страны при поддержке фонда «Русский мир» и Западного университета Тимишоары.



По словам организаторов, данный литературный конкурс позволяет объединить школьников, свободно говоривших на русском языке и, напротив, только начавших его изучение. Кроме того, он способствует раскрытию творческого потенциала юных дарований.

Фестиваль продлится до 31 июля.