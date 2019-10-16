ИА "Ореанда-Новости" В административной центре Самарской области строительство нового масштабного проекта вышло на завершающую стадию. В декабре текущего года здесь откроют самый большой на всей территории Поволжского федерального округа океанариум.

Самарский океанариум станет новым объектом для жителей и гостей области, который носит не только развлекательный, но и просветительский характер. Океанариум будет иметь масштаб федерального уровня. Помимо того, что он станет самым крупным в Поволжье, он будет и самым длинным на всём европейском континенте. Напомним, что в настоящее время самый большой океанариум расположен на территории Португалии. В городе Лиссабоне он открылся в 1998 году, имеет высоту пять метров и занимает площадь семисот тридцати шести квадратных метра. Самарский океанариум будет в разы превосходить португальский – общая площадь комплекса, согласно проекту, составит свыше двух с половиной тысяч квадратных метров.

Строительство океанариума в городе Самаре ведётся на территории торгового центра «Московский». Океанариум станет домом для четырёх тысяч обитателей океанских вод. На его территории планируют разместить серию водопадов и пруды, в которых будут жить лебеди.

В настоящее время строительство Самарского океанариума вышло на финальную стадию - ведутся работы по заливке воды с целью возведения внутренней экологической системы. Открытие объекта запланировано на декабрь текущего года.