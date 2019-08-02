ИА «Ореанда-Новости». Музей геральдики планируется открыть в здании биржи на Васильевском острове в 2022 году.

К концу этого года работы по реставрации фасадов должны быть завершены, а в следующем году строители начнут восстанавливать внутренние помещения и их интерьер. О реставрации рассказал Георгий Вилинбахов, Государственный геральдист, заместитель директора по научной работе Государственного Эрмитажа.

Уже известно, что посетители учреждений культуры смогут увидеть. Экспозиции будут основаны на изображениях гербов, печатей, военных и гражданских вещей, колясок с гербами, фарфора, стекла, наборов, баннеров, стандартов и многого другого. На втором этаже здания откроется музей наград. Здесь будут представлены национальные награды начала XVII века и всех последующих веков до наших дней.