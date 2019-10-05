Местом проведения церемонии стал «Балтийский дом».

В Актёрском фойе театра «Балтийский дом» сегодня собрались многие творческие и общественные деятели. Мемориальную доску, посвящённую памяти известного режиссёра литовского происхождения Эймунтасу Някрошюсу, разместили именно в этом месте. «Балтийский дом» выбран местом открытия мемориальной доски неслучайно – литовского режиссёра связывали особые отношения с театром. На протяжении долгих лет Някрошюс тесно сотрудничал с театром, здесь российские зрители могли стать свидетелями постановок литовского режиссёра. По словам генерального директора театра «Балтийский дом» Сергея Шуба, личность Эймунтаса Някрошюса была своеобразным идеалом для театра и его сотрудников. Он является своего рода «камертоном» для всех представителей театральной сцены и с профессиональной, и с нравственной точки зрения. Он задал высокую творческую планку, до которой ещё стоит нам всем дотянуться, заключил Сергей Шуб.

После торжественного открытия мемориальной доски в «Балтийском доме» стартовала программа под названием «Някрошюс. Продолжение». Программа проходит в рамках проведения Международного театрального фестиваля «Балтийский дом». В этом году данное культурное событие состоялось в двадцать девятый раз. Зрители смогут увидеть три постановки литовского режиссёра. Среди них «Инферно-Парадисо», «Мастер голода» и «Венчание».

Эймунтас Някрошюс родился в Литве, окончил столичный Государственный институт театрального искусства (или ГИТИС). В конце 1990-х годов основал собственный театр «Мено фортас». Поставил свыше десятка спектаклей в Литве, России, Хорватии и Италии. Отметим, что режиссёр скончался осенью прошлого года.