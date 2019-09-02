Отмечается, что Раневскую изобразили сидящей на скамейке. На постаменте есть надпись: «Всё сбудется, стоит только расхотеть».Глава муниципального округа «Озеро Долгое» Светлана Ходырева рассказала, что имя и фамилию поставить было нельзя, так как тогда скульптура стала бы памятником, поэтому было решено изобразить актрису так, чтобы было сразу понятно, кто это. Скульптуру установили в Театральном сквере на проспекте Сизова.