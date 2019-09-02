02.09.2019, 15:54
В Санкт-Петербурге открыли скульптуру Раневской
ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге в Приморском районе открыли скульптуру актрисы Фаины Раневской, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что Раневскую изобразили сидящей на скамейке. На постаменте есть надпись: «Всё сбудется, стоит только расхотеть».
Глава муниципального округа «Озеро Долгое» Светлана Ходырева рассказала, что имя и фамилию поставить было нельзя, так как тогда скульптура стала бы памятником, поэтому было решено изобразить актрису так, чтобы было сразу понятно, кто это. Скульптуру установили в Театральном сквере на проспекте Сизова.
Отмечается, что Раневскую изобразили сидящей на скамейке. На постаменте есть надпись: «Всё сбудется, стоит только расхотеть».
Глава муниципального округа «Озеро Долгое» Светлана Ходырева рассказала, что имя и фамилию поставить было нельзя, так как тогда скульптура стала бы памятником, поэтому было решено изобразить актрису так, чтобы было сразу понятно, кто это. Скульптуру установили в Театральном сквере на проспекте Сизова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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