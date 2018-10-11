ИА «Ореанда-Новости». 28 октября – «Детский день» в рамках недели моды GALERIA FASHION WEEK`18: URBAN JUNGLE! В программе масштабный fashion-показ детских коллекций модных брендов и концерт участников шоу «Голос. Дети».



14 октября с 10:00 до 21:00 в «Галерее» состоится кастинг детей-моделей, сто победителей которого примут участие в fashion-показе в главном атриуме 28 октября. Попробовать себя в качестве модели могут мальчики и девочки в возрасте 4–11 лет. Участие в конкурсе и показе бесплатное, предварительная запись на кастинг не требуется.

28 октября с 13:00 до 20:00 в главном атриуме «Галереи» будут проходить детские fashion-показы модных коллекций брендов, представленных в торгово-развлекательном центре.

Кульминацией «детского» дня станет выступление участников телевизионных шоу «Голос.Дети», «Лучше всех», «Танцуй» и «Детской Новой волны». Среди хэдлайнеров будут Михаил Смирнов, Нонна Еганян, Вика Родионова, Акмаль Ходжаниязов, Дарья Ситникова, Милана и Виолетта Вольские. После концерта маленькие звезды дадут автографы и сфотографируются с поклонниками.

Седьмая ежегодная неделя моды GALERIA FASHION WEEK`18: URBAN JUNGLE с пройдет 19 по 28 октября 2018 года в ТРЦ «Галерея» (Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 30)

Подробное расписание на сайте www.galeria.spb.ru