Главная тема симпозиума – «Средневековое литургическое искусство Новгорода Великого», чья литургическая традиция насчитывает более десяти веков.Научная программа, охватывающая широкий круг проблем в области изучения христианского литургического искусства, включает серию научных заседаний, стендовые доклады, тематические выставки, открытые лекции и концерты древнерусских песнопений. Проект объединяет историков, филологов, искусствоведов, музыкантов-медиевистов.В эти дни прозвучат интереснейшие концерты. 5 ноября в Санкт-Петербургской консерватории состоится концерт-лекция «Опекаловские песнопения: история, авторство, композиция и стиль». Исполнители – хор Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции. Лекторы: Даниил и Вероника Григорьевы (Москва).7 ноября в храме Феодоровской иконы Божией Матери пройдет концерт «От избытка сердца уста глаголют», подготовленный выпускниками кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории. Исполнители: ансамбль древнерусской духовной музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории «Знамение». В программе – песнопения древнерусской, старообрядческой и византийской традиций. Многие из них зазвучат впервые после долгих веков забвения. Симпозиум завершится 8 ноября выездными мероприятиями в Великом Новгороде.Симпозиум ежегодно проводится в память о Максиме Бражникове (1904-1973), выдающемся специалисте советского периода в сфере древнерусской музыки. Благодаря исследованиям Бражникова восстановлена музыкальная культура Древней Руси. Организаторы симпозиума «Бражниковские чтения – 2019» – Санкт-Петербургская государственная консерватория, Российская национальная библиотека, а также Новгородский государственный объединенный музей-заповедник.