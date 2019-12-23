Алексей Васильев, вокал, бас-гитара Яков Марр, вокал, скрипка, перкуссия Станислав Чигадаев, клавишные Дмитрий Сташкевич, ударные Владимир Гладких, гитара Владислав Аверьянов, гитара

Творческое объединение «Меломаны» возникло в конце 1980 годов в процессе баловства одноклассников музыкальной школы-десятилетки при Ленинградской консерватории. В период формирования группы в ней играли самые разные, но непременно профессиональные и академические музыканты. Подростки, одержимые в то время музыкой TheBeatles, традиционным джазом, классическим блюзом и рок-н-роллом, стали пробовать свои силы в сочинении собственных музыкальных номеров, которые они «на ура» исполняли на дискотеках и вечеринках по случаям Дней рождения своих друзей и других праздников, особенно – на Новый Год.К настоящему моменту полностью восстановлена традиция Новогодних концертов "Меломанов", которые обычно проходят в последние дни уходящего года, когда старые друзья-одноклассники собираются со всего света на своей родине - в Петербурге. В последнее время на этих концертах в составе группы выступают молодые талантливые музыканты – виртуоз джазового и классического фортепиано Станислав Чигадаев, ударник Дмитрий Сташкевич, гитаристы Владимир Гладких и Владислав Аверьянов.