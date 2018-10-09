ИА «Ореанда-Новости». 21 октября 2018 в 19 часов в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоится торжественное открытие XVIII фестиваля “Международная неделя консерватории”. Концертную программу предварит торжественная церемония вручения диплома и мантии Почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории всемирно известному дирижёру, народному артисту СССР Владимиру Федосееву.



Ранее этого почёного звания были удостоены Юрий Темирканов, Родион Щедрин, Саулюс Сондецкис, Кшиштоф Пендерецкий, Валерий Гергиев, Елена Образцова, Давид Герингас. В концерте прозвучат сочинения композиторов-выпускников консерватории разных поколений. В программе – Торжественный полонез Лядова, Сюита из балета “Спящая красавица”, “Весенняя кантата” Свиридова, а также Сюита из музыки к эстрадно-цирковому представлению “Условно убитый” Шостаковича. Исполнители – Хор и Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением маэстро Владимира Федосеева. Фестиваль, учреждённый Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова в 2001 году, пройдёт в Петербурге 21 по 28 октября 2018 года. Проект, не имеющий аналогов в мировом музыкальном пространстве, за 17 лет представил более 270 высших школ музыки России, Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.



Ранее этого почёного звания были удостоены Юрий Темирканов, Родион Щедрин, Саулюс Сондецкис, Кшиштоф Пендерецкий, Валерий Гергиев, Елена Образцова, Давид Герингас. В концерте прозвучат сочинения композиторов-выпускников консерватории разных поколений. В программе – Торжественный полонез Лядова, Сюита из балета “Спящая красавица”, “Весенняя кантата” Свиридова, а также Сюита из музыки к эстрадно-цирковому представлению “Условно убитый” Шостаковича. Исполнители – Хор и Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением маэстро Владимира Федосеева. Фестиваль, учреждённый Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова в 2001 году, пройдёт в Петербурге 21 по 28 октября 2018 года. Проект, не имеющий аналогов в мировом музыкальном пространстве, за 17 лет представил более 270 высших школ музыки России, Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.

Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, под патронатом Попечительского совета, в состав которого вошли генеральные консульства и институты культуры стран-участниц. В программу глобального международного форума включены концертный и научно-образовательный разделы.





Среди площадок фестиваля – Эрмитажный театр, Атриум Главного штаба Государственного Эрмитажа, Концертный зал Мариинского театра, Шереметевский дворец, Джазовая филармония.



В концертной афише, представляющей 14 высших школ музыки из 11 стран мира, прозвучат 13 разноплановых программ, объединивших разные эпохи, стили и исполнительские школы.





Масштабный проект «Оркестровые академии» представит пять симфонических и камерных оркестровых коллективов высших школ музыки России, Казахстана и Австрии. В разделе “Камерные серии” состоятся концерты с участием французских, немецких и русских музыкантов. В рамках “Органных академий” своё искусство продемонстрирует Карстен Вибуш (Германия). Яркое событие концертной афиши – выступления выдающейся французской арфистки Катрин Мишель. Инновационная программа Ethno, Jazz, Rock XXI адресована молодежной аудитории. 24 октября на Новой сцене Александринского театра – исполнители этнической музыки из Польши и популярный гитарист Рафаэль Рогинский, российские и израильские джазовые музыканты. Впервые в фестивальной программе ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев выступит в неакадемическом формате (вокал, бас-гитара), в составе творческого объединения “Меломаны”.





28 октября Фестиваль завершится в Концертном зале Мариинского театра, где будут представлены сочинения польских композиторов ХХ века Витольда Малишевского и Витольда Лютославского, а также мировая премьера Симфонической поэмы Сергея Слонимского, посвящённая 100-летию независимости Республики Польша.



Исполнители – Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением ректора Алексея Васильева. Солист – Павел Завадский, Польша. Научно-образовательная часть проекта включает в себя многочисленные разделы, среди которых: Международная научная конференция “Музыкальная жизнь в центрах и регионах: диалектика взаимодействия”, выставка документов из фондов научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской консерватории, международные образовательные семинары по камерному исполнительству, а также творческие встречи, открытые лекции и мастер-классы известных преподавателей из высших школ Европы, США и Австралии.