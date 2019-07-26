ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге началась разработка проекта для нового архивного здания. Документация будет перенесена из Центрального государственного исторического архива и Центрального государственного архива литературы и искусства.

На данный момент места для хранения новой документации в действующих архивов в старых зданиях нет. Согласно плану проекта, здание будет занимать площадь в 18 тысяч квадратных метров. Первые два этажа будут отведены для актового и выставочного залов. В архиве разместятся 2,3 миллиона ячеек хранения документации.

Концепция и основные положения касательно архитектурных характеристик проектированного здания определены. Проектная группа собирается подготовить все необходимые документы для сдачи государственной экспертизы к сентябрю текущего года. Это означает, что масштабная архивная передача может произойти через несколько лет.