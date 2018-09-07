ИА «Ореанда-Новости». С 21 сентября состоится открытие концертного сезона в Римско-католический храме Успения Пресвятой Девы Марии начинается цикл концертов «Время Органа». Рассказываем подробную концертную программу.



Мероприятия будут проходить по адресу: 1 Красноармейская, дом 11. Начало концертов по пятницам и субботам в 20:15, по воскресеньям в 17 часов.

Публикуем программу концертов на сентябрь. Подробное описание каждого мероприятия смотрите ниже.





Органно-хоровой концерт

Viva lа musica

Бах, Вивальди, Элгар

Открытие нового концертного сезона 2018-2019 порадует публику встречей с любимыми музыкантами и не менее любимой музыкой Вивальди, Баха и Элгара. Сюрприз для меломанов – малоизвестные сочинения британских композиторов. Профессиональный и яркий коллектив – Камерный хор «Петербургские серенады» под руководством харизматичного маэстро Егора Лосева и любимицы публики, органистки Екатерины Маришкиной исполнят Missa brevis Моцарта и Give unto the Lord Элгара. Украшение концерта – органная транскрипция знаменитого струнного концерта Вивальди ре минор, сделанная Бахом столь мастерски, что публика порой сомневается в том, кому же принадлежит оригинал. Фейерверк стилей, гармоний и эпох в концерте Viva lа musica.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Камерный хор «Петербургские серенады»

Художественный руководитель – Егор Лосев

Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

22 сентября 2018, суббота, 20:15.

Загадки Европы. Музыка Германии и Италии.

Органный концерт

Фрескобальди, Вивальди, Бах

Изысканную и яркую программу, охватывающую удивительную эпоху барокко, представят петербургские музыканты: юная органистка Алие Абдурашитова и известный виолончелист Дмитрий Сатушев. На протяжении концерта, публика сможет узнать, как развивалась музыкальная культура барокко в Италии и Германии. Италия будет представлена самыми известными сочинениями композиторов раннего и «золотого» барокко – Фрескобальди и Вивальди. Меломанов ждет сюрприз-мистификация. В 1737 г. были опубликованы шесть сонат Антонио Вивальди для мюзета (волынки) в сопровождении клавесина, опус 13, под общим заглавием «Верный пастух» (Il Pastor Fido). Лишь годы спустя выяснилось, что автором этих сонат был французский композитор Николя Шедевиль (1705-1782). Особая нота в драматургии концерта – сочинения Баха для сольного органа и виолончели в сопровождении Короля инструментов. Загадки Европы. Музыка Германии и Италии.

Исполнители:

Алие Абдурашитова, орган

Дмитрий Сатушев, виолончель

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

23 сентября 2018, воскресенье, 17:00

Органный концерт

К 340-летию Антонио Вивальди

Времена года

Концерт виртуозной петербургской органистки Марии Лобецкой-Лебедевой посвящен 340-летию со дня рождения великого композитора, чья музыка востребована и любима во все времена. Неутомимый рыжий аббат, написавший свыше 700 сочинений, Антонио Вивальди прожил безбедную, но нелегкую жизнь. Священник, выдающийся скрипач-виртуоз, педагог и композитор, сочиняющий с воистину космической скоростью, был неординарен и эксцентричен. Творчество Вивальди изучал великий Бах, переложивший ряд его инструментальных концертов для органа с непередаваемым мастерством. Два из них прозвучат в концерте. Самое известное сочинение плодовитого венецианца «Времена года», цикл из четырех скрипичных концертов, представлены в авторской версии Марии Лобецкой-Лебедевой для органа.

Исполнитель:

Лауреат международных конкуров Мария Лобецкая-Лебедева, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

28 сентября 2018, пятница, 20:15.

Органный концерт

Органные легенды Германии. Между Севером и Югом.

Бах, Букстехуде, Керль, Муффат

Шедевры композиторов самой органной страны мира, Германии, прозвучат в исполнении известной петербургской органистки Натальи Михайловой. Органная константа – Бах, будет представлен знаменитой Прелюдией и фугой ля минор. Прозвучат вариации старшего современника лейпцигского кантора, Букстехуде, глубоко почитаемого Бахом. Многому – от строения органа, до законов органной композиции, – Бах научился именно у Букстехуде. С Севера Германии публика переместиться на Юг. Пахельбель – вершина южнонемецкой органной школы эпохи барокко, будет представлен знаменитой Чаконой. Картину дополнят сочинения Керля и Муффата. Органные легенды Германии. Между Севером и Югом. Ярчайший Концерт–путешествие с Натальей Михайловой.

Исполнитель:

Лауреат международных конкуров

Наталья Михайлова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

29 сентября 2018, суббота, 20:15

Органный концерт

Пересекая эпохи

Бах, Гендель, Беккер, Дюрюфле,

Музыкальный вояж через эпохи и стили предлагают совершить молодые талантливые музыканты – органистка Алла Морозова и скрипачка Мария Ким. Любимое публикой сочетание скрипки и органа и орган соло. Шедевры великих Баха и Генделя. Редко звучащие, мало знакомые российской публике сочинения Кельнера, Беккера, Йенсена и Хойера. Германия от барокко до XX столетия. И, наконец, Прелюдия и фуга последнего французского романтика Мориса Дюрюфле на имя ALAIN, посвященная безмерно талантливому композитору и органисту Жану Аристу Алену, трагически погибшему в возрасте 29 лет во Второй мировой войне. Широчайший спектр европейской музыки в программе концерта «Пересекая эпохи».

Исполнители

Лауреаты международных конкуров

Алла Морозова, орган

Мария Ким, скрипка

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

30 сентября 2018, воскресенье, 17:00

Органный концерт

Вариации на тему БАРОККО

Булл, Свелинк, Кабесон, Фрескобальди

Раннее барокко. Англия. Италия. Испания. Нидерланды. Неподражаемые образцы органной летописи Европы. Булл. Свелинк. Кабесон. Неслучайно, смысловой центр программы – Джироламо Фрескобальди, отец-основатель итальянской органной и клавирной школ, дополнивший достижения предшественников дерзким новаторством. Фрескобальди оказал огромное влияние на развитие всей западноевропейской музыки. Мекка всех органистов, Иоганн Себастьян Бах, и его германские братья по цеху учились на сочинениях Фрескобальди! Вариации на тему БАРОККО – эксклюзивная, яркая программа Ольги Котляровой.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Ольга Котлярова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)