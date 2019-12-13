ИА «Ореанда-Новости» . С 25 декабря 2019 по 12 января 2020 в наполненном удивительной энергетикой зимних праздников Петербурге будут звучать концерты II Международного органного фестиваля «Венок Рождества – от Берна до Архангельска». Открывшийся в первый день Католического Рождества фестиваль завершится под Старый Новый год, вплетая в свое неповторимое убранство Православное Рождество и Новый год. Многожанровые и самобытные программы, представляющие орган соло, а также в ансамблях с голосом, хором и различными инструментами, адресованы детям и взрослым, взыскательным меломанам и неискушенной публике. Фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и широчайшая география исполнителей – от Берна до Архангельска, – все это оставит долгое послевкусие от органного празднества. Концерты Фестиваля пройдут в Римско-католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии и Римско-католическом храме Девы Марии Лурдской. Удивительная атмосфера, пронизанная мистическим светом Рождества, ждет вас на концертах фестиваля, перекинувшего нерукотворный мост между эпохами, стремительно уходящим старым и неумолимо надвигающимся Новым годом!

II международный органный фестиваль «Венок Рождества – от Берна от Архангельска» откроется светлым и праздничным звучанием чудесного рождественского гимна Adeste fideles («Придите, верные»). Это католическое песнопение, известное со второй половины XVIII века, исполнят обладательница дивного сопрано Александра Зарянкина и известная петербургская органистка Екатерина Маришкина. Старейшая рукопись гимна, датированная 1743 или 1744 годом, была обнаружена во Франции в бумагах английского католика в изгнании Джона Френсиса Уэйда (1711-1786). Мистическую и одновременно радостную атмосферу Рождества подчеркнет исполнение традиционных колядок в исполнении женского вокального ансамбля «Мария». Приподнятое и торжественное настроение дополнят органные «хиты» Баха в исполнении истинного виртуоза, петербургской органистки Марии Лобецкой и лауреата международных конкурсов Александра Патрушина на единственном в Петербурге английском органе работы мастера Томаса Хьюза. Особая нотка этого прекрасного вечера – Nella fantasia, признанный шедевр Морриконе, который исполнит Александра Зарянкина. Мистерия Рождества – щедрый и прекрасный подарок от петербургских музыкантов.

25 декабря 2019, среда, 20:15

II Международный органный фестиваль

«Венок Рождества – от Берна до Архангельска»

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

Мистерия Рождества. Бах, Морриконе, рождественские колядки

Исполнители:

Вокальный ансамбль «Мария»

Художественный руководитель и дирижер – Анна Тверитинова

Лауреаты международных конкурсов

Александра Зарянкина, сопрано

Екатерина Маришкина, орган

Мария Лобецкая, орган

Александр Патрушин, орган

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

27 декабря 2019, пятница 20:15

II Международный органный фестиваль

«Венок Рождества – от Берна до Архангельска»

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

1я Красноармейская, ул. д. 11

Тихая ночь Рождества: Ave Maria, Бах, Дюпре, Григ

Тихая ночь. Рождественские песни. Программа, в которой объединились петербургские и новосибирские музыканты, голос, флейта и орган. Давшему название всего концерта главному рождественскому хиту «Тихая ночь», который распевает весь христианский мир, в прошлом году исполнилось 200 лет. Авторы – священник Йозеф Мор и учитель Франц-Ксавьер Грубер. В программу органично вписаны наполненные рождественским светом обращения к Деве Марии Сен-Санса и Гуно, фрагменты из Рождественских кантат Баха, удивительно мелодичная Месса современного норвежского композитора Кьеля Мёрка Карлсена и легендарные органные вариации на тему Noel Марселя Дюпре. Григ и Франк, Ален и Капле – богатейшая палитра красок европейского Рождества.





Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Вера Кравчук, меццо-сопрано

Елизавета Шабалина, орган

Санкт-Петербург

Сергей Бродский, флейта, Новосибирск

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



28 декабря 2019, суббота, 20:15

II Международный органный фестиваль

«Венок Рождества – от Берна до Архангельска»

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

1я Красноармейская, ул. д. 11

Бах, Вивальди и Рождество по-французски

Бах, Вивальди и Мессиан в окружении прелестных ноэлей Дакена, Лассё, Коррета и Адана. Музыка, призванная еще раз во всей полноте ощутить радость и неповторимую атмосферу Рождества и грядущего Нового года. Хоральные обработки Баха не только ведут нас к свету Рождества, но и настраивают на подведение итогов уходящего года (Уходит старый год). Особый акцент концерту придают ноэли, написанные в разное время – от раннего барокко до века романтизма. Ноэль – изложение евангельских рождественских сюжетов, связанных с Рождеством, чаще всего – о поклонении Младенцу пастухов и волхвов. Сквозная нить драматургии концерта – фрагменты из сюиты Оливье Мессина «Рождество Господне» (1935). 9 пьес-медитаций в основном на традиционные рождественские сюжеты объединяют древнегреческие, индийские ритмы и гармонии, григорианские песнопения. Бонус меломанам – Зима с Антонио Вивальди – органная транскрипция одного их концертов цикла «Времена года», хита рыжего аббата. Бах, Вивальди и Рождество по-французски – уникальная программа петербургской органистки Ольги Котляровой.



Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Ольга Котлярова, орган

Санкт-Петербург





31 декабря 2019, вторник, 20:15

Моцарт-Мендельсон

II Международный органный фестиваль

«Венок Рождества – от Берна до Архангельска»

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

1я Красноармейская, ул. д. 11

Органный фестиваль «Венок Рождества». Новый год с гениями: Бах-Вивальди-Моцарт

Такое может случиться только под Новый год! Хотите встретить его в компании гениев?

Тогда вам сюда, на концерт известного органиста и исследователя мировой органной культуры Юрия Семенова. Вас ждет встреча с Бахом и Вивальди, Моцартом и Мендельсоном. Бах и Вивальди – две ярчайшие звезды на небосклоне Германии и Италии, заблиставшие в сногсшибательную эпоху барокко. Провидение сыграло в очередной раз одну из многих непонятных шуток – оба гениальных музыканты были надолго позабыты. Знаете ли вы, что многие сочинения рыжего аббата стали хорошо известны по гениальным транскрипциям Баха, который переложил для Короля инструментов его струнные концерты? Великий немец искренне восхищался творчеством своего итальянского современника, создавая ряд потрясающих органных транскрипций его инструментальных концертов просто ради собственного удовольствия. В наши дни публика нередко считает, что эти опусы принадлежат именно Баху, а не Вивальди! Вивальди вернулся к нам лишь в XX, а Бах – в XIX, благодаря Мендельсону. Первооткрыватель Баха в XIX веке, этот величайший романтик продолжил традиции великого учителя, наполнив их неповторимым духом своего времени. Особый подарок публике под Новый год – прикосновение к органному творчеству Моцарта. Несмотря на то, что австрийский гений написал все свои органные опусы для механического инструмента, который приводился в движение без вмешательства человека, мыслил он в совсем других масштабах, поэтому его пьесы прочно вошли в репертуар органистов. Новый год с гениями – праздничный подарок Юрия Семенова поклонникам органа.

Исполнитель:

Юрий Семенов, орган

Санкт-Петербург

2 января 2020, четверг, 20:15

Моцарт-Мендельсон

II Международный органный фестиваль

«Венок Рождества – от Берна до Архангельска»

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

1я Красноармейская, ул. д. 11

Рождество с Бахом

Рождество с Бахом – концерт известной петербургской органистки Лилии Кузнецовой, перекинувший мостик между западным и восточным Рождеством. Вас ждет незабываемая встреча с органной вселенной – Иоганном Себастьяном Бахом. Органная тема проходит через всю жизнь гения, любимым инструментом которого был орган. В необъятном баховском наследии существуют две ипостаси. Одна из них – монументальные циклы, состоящие из прелюдий, фантазий, токкат с фугами; другая – одночастные хоральные прелюдии. Прозвучат сочинения, наиболее полно представляющие все разнообразие органного творчество Баха: хоральные обработки на тему Рождества и Нового года, знаменитая органная транскрипция ля-минорного концерта Вивальди для струнных, мастерски сделанная Бахом для органа, и, наконец, роскошная Прелюдия и фуга ре мажор. Приподнятая, пронизанная радостной энергетикой атмосфера зимних праздников – истинный подарок почитателям творчества Баха.

Исполнитель:

Лилия Кузнецова, орган

Санкт-Петербург



3 января 2020, пятница, 20:15

II Международный органный фестиваль

«Венок Рождества – от Берна до Архангельска

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

1я Красноармейская, ул. д. 11

Напевы Шервудского леса.

Музыка Англии: Гендель, Стенли, Элгар

В прекрасные зимние дни, согретые удивительным светом Рождества, любимые публикой музыканты Марк Таубе и Екатерина Маришкина приглашают прогуляться…по Шервудскому лесу! В оригинальной программе, включающей в себя ярчайшие образцы английской музыки различных эпох, прозвучат сочинения Генделя, Бриджа, Элгара и других не менее интересных композиторов. Публика совершит незабываемое путешествие в мир музыки туманного Альбиона XVII-XX веков. Многие сочинения совсем недавно переложены для скрипки в сопровождении органа. Знаменитая Пассакалья Генделя и Чакона Генри Пёрселла, и одно из самых любимых сочинений Эдварда Элгара – Salut d’amour, поводом для создания которого послужили романтические события биографии композитора. Находка вечера – неожиданные транскрипции сочинений Генделя для органа соло. Атмосфера туманного Альбиона, столь созвучная энергетике Петербурга – Харт, Стэнли, Стюарт. Музыка этих мастеров, разных эпох самобытная, тонкая, необычайно яркая, пронизанная особым британским колоритом, практически не звучит в России. Напевы Шервудского леса – мистика английской органной музыки, звучащей на единственном в Петербурге английском органе работы Томаса Хьюза.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов

Екатерина Маришкина, орган

Заслуженный артист России

Марк Таубе, скрипка

Санкт-Петербург

4 января 2020, суббота, 20:15

II Международный органный фестиваль

«Венок Рождества – от Берна до Архангельска

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

1я Красноармейская, ул. д. 11

Сюрпризы Рождества: ноэли, кельтские мелодии/орган &вистл

Сюрпризы Рождества: ноэли, кельтские мелодии/орган&вистл – рождественский подарок от петрозаводской гостьи Фестиваля, известной органистки Кристины Ротаевой, которая, кроме игры на органе, поразит всех в этот вечер своей игрой на ирландском вистле!!! Вистл – популярный ирландский инструмент, продольная флейта со свистком и шестью отверстиями. Невообразимое сочетание инструментов придаст действу флер кельтской музыки, погрузит в атмосферу рождественской энергетики, пронизанную древними народными традициями. Сольные органные сочинения, среди которых и хиты, и редко звучащие пьесы, дополнят праздничную и неповторимую атмосферу этого вечера.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов Кристина Ротаева, орган, вистл

Петрозаводск

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

5 января 2020, воскресенье, 20:15

II Международный органный фестиваль

«Венок Рождества – от Берна до Архангельска

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

Рождественские колокола: Бах, Шютц, Регер

Швейцарский гость фестиваля, органист Илья Фёлльми-Кудрявцев и московская певица Екатерина Либерова представляют самобытную и яркую праздничную программу «Рождественские колокола». Изысканные сочинения композитора золотого века Англии Уильяма Берда, родоначальника британской клавирной школы, создавшего также хоровые шедевры в конце XVI столетия. Оратория «История Рождества», написанная в 1664 году великим немецким композитором Генрихом Шютцем, фрагменты из которой прозвучат в этот вечер, повествует о чудесных событиях Святой ночи. Рождественские баллады и импровизации, праздничные хоралы Баха и Регера и, наконец, Рождественская колыбельная Джона Раттера, одного из самых авторитетных академических музыкантов Великобритании, известного своими эталонными трактовками хоралов, как средневековых, так и современных. Все это прозвучит в уникальной программе «Рождественские колокола».

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Екатерина Либерова, сопрано

Москва

Илья Фёлльми-Кудрявцев, орган

Швейцария

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

6 января 2020, понедельник, 20:15

II Международный органный фестиваль

«Венок Рождества – от Берна до Архангельска

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

1я Красноармейская, ул. д. 11

Рождество по-королевски: Бах, Мендельсон, Видор

Хотите провести канун Рождества с Королем инструментов, его Величеством Органом? Лилия Печенкина, яркая представительница петербургской органной школы, совсем недавно одержавшая блестящую победу на одном из самых престижных органных состязаний – Международном конкурсе имени Таривердиева, представит лучшие сочинения органного репертуара. Разные жанры органного наследия Баха и его выдающегося предшественника Букстехуде. Роскошная соната Мендельсона, подарившего миру новый жанр романтической органной сонаты. Легендарная прелюдия и фуга B-A-C-H Ференца Листа, использовавшего код имени Иоганна Себастьяна. Жанр органной симфонии, который родился именно во Франции, представлен фрагментом одной из симфоний Видора, родоначальника этого самобытного явления. Рождество по-королевски. Лучшее из мирового органного репертуара.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Лилия Печенкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

7 января 2020, вторник, 20:15

II Международный органный фестиваль

«Венок Рождества – от Берна до Архангельска

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

1я Красноармейская, ул. д. 11

Рождественские чудеса: орган&балалайка.

Бах, Вивальди, Чайковский

Первый день Рождества по Юлианскому календарю. Чудеса начинаются: орган и балалайка. Немыслимый, на первый взгляд, союз инструментов. Балалайка могла бы стать русской лютней, вот только появилась она слишком поздно, когда эпоха барокко давно закончилась. Лютня пользовалась неизменной любовью великого Баха, который дерзнул соединить ее с клавесином. По его заказу был создан своеобразный музыкальный Франкенштейн, получивший название лютневого клавира! Бах, сочинивший для своего детища немало музыки, наверняка бы одобрил свои сочинения, исполненные на балалайке! На концерте «Рождественские чудеса/орган&балалайка» она вступит в «органичный» союз с Королем инструментов. Непостижимая душа России и могучий дух западноевропейской органной полифонии – гармония или поединок? В концерте петербургских музыкантов Юлии Глазковой и Юрия Шишкина прозвучат уникальные транскрипции любимых публикой сочинений Вивальди, Баха, Глюка, Боккерини и других известных композиторов. Кроме сольных органных сочинений Баха и Боэльмана, публику ждет сюрприз – знаменитая сюита из «Щелкунчика» Чайковского в транскрипции для органа!

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Юрий Шишкин, балалайка

Юлия Глазкова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

11 января 2020, суббота, 20:15

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

1я Красноармейская, ул. д. 11

Органный фестиваль «Венок Рождества». Alleluja: голос и орган

Бах, Гендель, Моцарт, Лист

Alleluja! Сколько эмоций и смыслов объединилось в этом возгласе! Свет Рождества и радость от встречи с музыкой, шедевры мирового репертуара и божественное сочетание голоса и органа! Изумительные по своей красоте арии Пёрселла, Баха, Генделя, Аллилуйя Моцарта, давшая название всему концерту, проверенный временем хит Листа «Как дух Лауры» и два тончайших романса Рихарда Штрауса. Бонус меломанам – сочинения для органа соло. Alleluja – захватывающее яркое действо поморских гостей Фестиваля – обладательницы завораживающего сопрано Алёны Смирновой и органистки Полины Бойко.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Алена Смирнова, сопрано

Полина Бойко, орган

Архангельск

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)