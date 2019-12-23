Сегодня, 23 декабря, закончился первый этап конкурса на эскиз памятника. Члены Комитета по градостроительству и архитектуре и руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев выбрали 5 лучших проектов из 90. Второй этап будет состоять из презентации, которая состоится предположительно в апреле следующего года.По словам Валерия Гергиева, в будущем планируется переименовать площадь в честь великого русского композитора.