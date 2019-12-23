23.12.2019, 22:33
В Санкт-Петербурге установят памятник Чайковскому
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге установят памятник российскому композитору Петру Чайковскому, сообщает издательство Gazeta.spb.
Сегодня, 23 декабря, закончился первый этап конкурса на эскиз памятника. Члены Комитета по градостроительству и архитектуре и руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев выбрали 5 лучших проектов из 90. Второй этап будет состоять из презентации, которая состоится предположительно в апреле следующего года.
Памятник победителя будет расположен на площади перед Концертным залом Мариинского театра. По словам Валерия Гергиева, в будущем планируется переименовать площадь в честь великого русского композитора.
Сегодня, 23 декабря, закончился первый этап конкурса на эскиз памятника. Члены Комитета по градостроительству и архитектуре и руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев выбрали 5 лучших проектов из 90. Второй этап будет состоять из презентации, которая состоится предположительно в апреле следующего года.
Памятник победителя будет расположен на площади перед Концертным залом Мариинского театра. По словам Валерия Гергиева, в будущем планируется переименовать площадь в честь великого русского композитора.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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