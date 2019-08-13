ИА "Ореанда-Новости" В удмуртском городе Сарапул планируется проведение фестиваля уличных театров под названием «КапустаDay». Торжественное открытие фестиваля состоится 24 августа.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации города Сарапула, культурное действо состоится на площадке, расположенной на набережной реки Камы. Стартует фестиваль уличных театров в четыре часа дня. Фестиваль является довольно молодым событием в культурной жизни жителей Сарапула. Впервые его провели в 2014 году. Как и многие театральные события фестиваль «КапустаDay» проходит в рамках объявленного в Российской Федерации Года театра. Кроме того, данный фестиваль проводится под руководством представителей творческого проекта «Театральное Поволжье».

Для гостей фестиваля в этот день будут организованы чтения вслух, в которых любой желающий может принять участие и испытать собственные силы в качестве чтеца. Сказочный квест станет интересным событием для любителей активного времяпровождения. Обыграв название фестиваля «КапустаDay», всем пришедшим на камскую набережную будет предложено съесть капусту на скорость. И, естественно, все активности в Сарапуле будут сопровождаться творческими номера коллективов уличных театров. Ожидается выступления клоунов и артистов, работающих в оригинальном жанре. Наиболее ожидаемым выступлением станет шоу артистов театра под названием «Лицедеи», которые презентуют клоунский перфоманс «Anima alegra – радостная душа».

Вход на сарапульский фестиваль уличных театров «КапустаDay» бесплатный, заявлено в сообщении пресс-службы городской администрации.







