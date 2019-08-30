ИА «Ореанда-Новости» С 1 по 29 сентября в столице состоится традиционный девятый фестиваль «Творческая молодёжь Московской консерватории».

В камерных залах консерватории выступят молодые талантливые музыканты – выпускники и студенты всемирно известного учебного заведения, в том числе лауреаты различных конкурсов. В программу вошли как произведения, входящие в «золотой фонд» мировой классической музыки, так и творения современных композиторов.

Открытие фестиваля состоится в Рахманиновском зале 1 сентября в 19:00. Выступят духовой квинтет Molto bene и кларнетист Иван Тихонов.

Всего в рамках фестиваля будет организовано 15 выступлений.