ИА "Ореанда-Новости" Как сообщает издание Pitchfork, в сети появилась композиция Брюса Спрингстина под названием "I"ll Stand By You". Эта песня была записана специально для фильмов о "Гарри Поттере", однако не прозвучала ни в одном фильме про юного волшебника.

Разочаровавшись, Спрингстин «подарил» композицию Гуриндеру Чадхи, и она стала саундтреком к фильму «Ослеплённые ветром».

Герой картины – подросток из семьи пакистанских эмигрантов. Он приезжает в Англию и обретает своё место под солнцем, благодаря музыке.

Фильм выйдет на российские экраны 10 октября 2019 года.