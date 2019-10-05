История о главном антагонисте человека-летучей мыши настолько покорила российского зрителя, что равнодушных к этой картине не осталось. В сети появились первые отзывы на этот фильм.

Фильм повествует о мрачной истории главного злодея из киносаги о Бэтмене – Джокере. Это человек с трагической судьбой, мастерски манипулирует людскими пороками и вводит в ужас своими поступками население целого города. В сюжетном плане, это предыстория отношений между Бэтменом и Джокером, которая только намечена в вышедших на экраны фильмах о супергерое, но осталась нераскрытой. В целом, фильм зрители нашли не как развлекательный, а довольно драматический и местами трагичный. Сами авторы фильма обозначили жанр картины как «криминальный триллер».

Фильм «Джокер» уже назвали главным событием в мировой киноиндустрии. Он удостоился многих престижных кинонаград , например, «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Для уровня фильма, основанного на комиксах, это по-настоящему революционный прорыв. По мнению кинокритиков, «Джокер» стал своего рода неким революционным манифестом, который найдёт отклик у любого зрителя. По словам кинокритика портала «Медуза» Антона Долина, это фильм является самым радикальным среди всех фильмов, основанных на историях из комиксов. Даже предупреждения о том, что картина 18+ недостаточно, необходимо пояснить, что этот фильм «только для сумасшедших», считает критик.

Одни назвали фильм тяжёлым и неоднозначным, другие – остросоциальной драмой, третьи – фильмом не для всех. Однако, значительная часть зрителей рекомендует эту картину к просмотру. Судя по тому, что первые два дня фильм собрал неплохую сумму в прокате, он станет одним из кассовых в кинематографе.