25.12.2019, 11:27
В Сети сравнили американский и польский проекты "Ведьмак"
ИА «Ореанда-Новости». Многосерийный проект "Ведьмак" от Netflix эксперты портала PC Gamer сравнили с его предшественником 2002 года, снятым польскими кинематографистами.
Заявлено, что от произведений Аджея Сапковского отходят оба сериала, однако делают это по-разному. В проекте Netflix больше рассказывается о княжне Цирилле и ведьме Йеннифер, а в сюжете польского проекта есть отсылки к детству ведьмака Геральта.
Эксперты назвали более аутентичным музыкальное оформление польского сериала, при этом отметив песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", которая присутствует и в американском варианте.
Критики посчитали, что в плане подбора исполнителей ролей американцы одержали победу, так как темнокожих зерриканских воительниц в польском фильме изображают загримированные белые девушки.
Боевые сцены, по мнению критиков, в польском сериале сделаны отвратительно, и тут они отдают предпочтение проекту Netflix.
Заявлено, что от произведений Аджея Сапковского отходят оба сериала, однако делают это по-разному. В проекте Netflix больше рассказывается о княжне Цирилле и ведьме Йеннифер, а в сюжете польского проекта есть отсылки к детству ведьмака Геральта.
Эксперты назвали более аутентичным музыкальное оформление польского сериала, при этом отметив песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", которая присутствует и в американском варианте.
Критики посчитали, что в плане подбора исполнителей ролей американцы одержали победу, так как темнокожих зерриканских воительниц в польском фильме изображают загримированные белые девушки.
Боевые сцены, по мнению критиков, в польском сериале сделаны отвратительно, и тут они отдают предпочтение проекту Netflix.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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