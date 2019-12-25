Заявлено, что от произведений Аджея Сапковского отходят оба сериала, однако делают это по-разному. В проекте Netflix больше рассказывается о княжне Цирилле и ведьме Йеннифер, а в сюжете польского проекта есть отсылки к детству ведьмака Геральта.Критики посчитали, что в плане подбора исполнителей ролей американцы одержали победу, так как темнокожих зерриканских воительниц в польском фильме изображают загримированные белые девушки.Боевые сцены, по мнению критиков, в польском сериале сделаны отвратительно, и тут они отдают предпочтение проекту Netflix.