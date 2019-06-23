ИА «Ореанда-Новости» Руководитель Военно-исторического музея фортификационных сооружений в Севастополе Юрий Тарарий сообщил журналистам, что возглавляемое им учреждение готово забрать и выставить в качестве экспоната украинскую субмарину «Запорожье», которая осталась в Крыму после вхождения полуострова в состав России.

Музей располагается на бывшей секретной базе подводных лодок.

Ранее идею передать «Запорожье» в музей высказывал полномочный представитель президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев. Он сказал, что раньше в музее выставлялись подводные суда, но впоследствии все они были утрачены. В то же время сотрудники музея обладает навыками и знаниями, которые дадут возможность превратить «Запорожье» в интересный экспонат.