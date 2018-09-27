ИА «Ореанда-Новости». С 29 сентября по 03 октября 2018 в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова пройдет II Международная научно-практическая конференция “Народная музыка сквозь века и границы”.



Проект проводится под эгидой VII Санкт-Петербургского международного культурного форума и посвящен 30-летию утверждения образовательной программы подготовки кадров в области музыкальной фольклористики и 150-летию со дня рождения музыканта-этнографа, гусляра Николая Ивановича Привалова.



Проект проводится под эгидой VII Санкт-Петербургского международного культурного форума и посвящен 30-летию утверждения образовательной программы подготовки кадров в области музыкальной фольклористики и 150-летию со дня рождения музыканта-этнографа, гусляра Николая Ивановича Привалова.

В программе конференции – научные заседания, семинары, круглые столы, концерты, мастер-классы, творческие лаборатории и встречи, презентация научных изданий, учебно-методических пособий и мультимедиа-проектов по народной музыкальной культуре.



В ходе конференции с докладами и сообщениями выступят 55 исследователей и педагогов из ведущих научных и образовательных учреждений городов России и зарубежья. В концертном зале Санкт-Петербургской консерватории в рамках конференции состоится два концерта, в которых примут участие фольклорные ансамбли и солисты разных стран мира.

