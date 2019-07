ИА «Ореанда-Новости». Сервис по поиску музыки Shazam назвал лидера по количеству поисковых запросов, пишет ТАСС.



Так, самой разыскиваемой композицией оказалась песня Life российской исполнительницы Zivert. На втором месте оказался трек диджея Ilkay Sencan — Do it. Третью строчку занял Aaron Smith feat. Luvli — Dancin (Krono Remix).



Кроме того, в десятку самых популярных попали: Artik & Asti feat. Артём Качер — "Грустный дэнс", Billie Eilish — bad gu, Havana feat. Yaar — I Lost You, Звонкий — Golosa, Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane — Survive, Ariana Grande — 7 Rings и Filatov & Karas — Au Au.