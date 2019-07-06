ИА «Ореанда-Новости» В городе Севница в Словении была установлена деревянная статуя супруги президента США Дональда Трампа Меланьи. Первая леди является уроженкой именно этого населённого пункта. Скульптура стоит на берегу реки Савы и поднятой рукой посылает приветствие в направлении города.

Демонстрация статуи миссис Трамп является сопровождающим мероприятием по отношению к выставке американского художника Брэда Дауни под названием «Это Эхо». Основная экспозиция открыта в столице Словении Любляне. Дауни разработал лишь общую концепцию статуи, затем местный мастер претворил идею в жизнь при посредстве бензопилы. Скульптура выполнена в жанре так называемого наивного искусства, что предполагает некоторую грубоватость проработки деталей. Меланья Трамп запечатлена в голубом платье, в которое она была одета на церемонии вступления своего мужа в должность президента.