13.01.2020, 13:02
В СМИ появилась информация о том, что будет снято продолжение фильма "Молчание ягнят"
ИА «Ореанда-Новости». В СМИ появились сообщения, что телерадиокомпания CBS займется съемками сериала Clarice, который будет основан на триллере "Молчание ягнят", получившем "Оскар". О съемках продолжения "Молчания ягнят" заявлено в материале Deadline.
События Clarice разворачиваются спустя год после тех, что описаны в триллере, главные роли в котором сыграли Энтони Хопкинс и Джоди Фостер. Главный герой сериал - Кларис Старлин, которая вернулась в ФБР, чтобы преследовать маньяков и серийных убийц.
Шоураннеры проекта Дженни Люмет и Алекс Куртцман заявили, что многогранность Кларисы и ее отвага всегда освещали путь, даже не смотря на то, что оставалась неизвестной её личная жизнь. По словам шоураннеров, именно это и нужно им сейчас.
Источник заявил, что одним из героев сериала вряд ли станет Ганнибал Лектер.
События Clarice разворачиваются спустя год после тех, что описаны в триллере, главные роли в котором сыграли Энтони Хопкинс и Джоди Фостер. Главный герой сериал - Кларис Старлин, которая вернулась в ФБР, чтобы преследовать маньяков и серийных убийц.
Шоураннеры проекта Дженни Люмет и Алекс Куртцман заявили, что многогранность Кларисы и ее отвага всегда освещали путь, даже не смотря на то, что оставалась неизвестной её личная жизнь. По словам шоураннеров, именно это и нужно им сейчас.
Источник заявил, что одним из героев сериала вряд ли станет Ганнибал Лектер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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