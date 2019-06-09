ИА «Ореанда-Новости» В Сочи открылся 30-ый юбилейный фестиваль «Кинотавр». Кинофестиваль был открыт министром культуры России Владимиром Мединским, который подчеркнул, что мероприятие стало признанным «смотром современного кино», которое заставляет зрителей задуматься.

По красной дорожке прошли звёзды российского кино и именитые режиссёры: Валерий Тодоровский, Константин Хабенский, Юрий Стоянов, Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и другие.

Министр культуры также зачитал присутствующим поздравление от президента Владимира Путина. В этом году в конкурсную программу кинофестиваля вошли 15 картин.