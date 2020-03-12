ИА «Ореанда-Новости». Глава правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что новый сезон «Простоквашино» будет включать минимум 22 серии, пишет РИА Новости.



По словам Слащевой, не исключено, что в мультсериале появятся и новые герои.



Она также добавила, что смысл «Простоквашино» в том, что в мультике поднимаются актуальные для страны темы, например, там есть шутки про пенсионную реформы или социальные выплаты.