ИА «Ореанда-Новости» Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), директор Московского бюро по правам человека Александр Брод считает, что российское общество всё ещё не готово к погребению Ленина, он согласен, что тело вождя нужно захоронить, но сейчас для этого не подходящее время.

«Я считаю, что сейчас этот шаг (погребение Ленина) может вызвать серьёзные протестные настроения, потому что есть значительная часть населения, которая воспитывалась на идеалах марксизма, коммунизма. Для них фигура Ленина по-прежнему свята. Общество сейчас и так напряжено», - сказал Брод в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в будущем надо будет снова обратиться к этой теме, однако на сегодняшний день – это не срочный вопрос. Также он подчеркнул, что вождя необходимо захоронить согласно личной воле Ленина – быть похороненным возле матери.

Так он ответил на предложение другого член СПЧ и директора Государственного музея истории ГУЛАГа Романа Романова, который ранее заявил РИА Новости о том, что погребение Ленина будет для России «шагом вперёд».

«Думаю, сейчас абсолютно реально захоронить тело Ленина. Я понимаю, что могут быть осуждения, что представители каких-то групп могут «поэтически высказываться», но, в общем, для России это будет шаг вперёд», - сказал Романов РИА Новости.

Он подчеркнул, что погребение Ленина в данный момент будет символически правильным шагом. Романов отметил, что в современной России не все понимают смысл нахождения тела на Красной площади. В мавзолее Романов предложил организовать музей идеологии.

«Конечно, есть группы людей, для которых эти имя и символ ценны и важны. Здесь, мне кажется, мы просто должны это сделать. И для людей, которым Ленин ценен и важен, нужно продумать, может быть, технологию, куда перенести тело, как обеспечить к нему доступ», - добавил он.

Согласно данным опроса ВЦИОМ 2017 года, 63% россиян считают, что Ленина нужно захоронить, однако 32% опрошенных считают, что сделать это нужно в ближайшее время, а 31% придерживается мнения, что сначала нужно подождать пока этот вопрос не будет затрагивать интересы тех, кому Ленин дорог. 31% респондентов предложили оставить всё, как есть.

В этот понедельник, 21 января исполнится 95 лет со дня смерти Владимира Ленина.



