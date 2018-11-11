11.11.2018, 15:13
В США Элвиса Пресли посмертно наградили президентской медалью Свободы
ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп решил посмертно наградить Элвиса Пресли медалью Свободы. Эта награда является одной из главных для гражданских лиц в Соединённых Штатах.
В сообщении Белого дома сказано, что Элвис Пресли был один из символов американской культуры для поклонников по всему миру. Отмечается, что Пресли соединил несколько музыкальных стилей, и именно благодаря этому ему удалось добиться своего собственного звучания. В Белом доме также обратили внимание, что Элвис Пресли два года отслужил в армии, уже будучи популярным исполнителем. Певец проходил службу в танковой дивизии в Западной Германии, при этом он параллельно давал концерты по всей Европе. Элвис Пресли умер в 1977 году. Он является лауреатом треёх премий «Грэмми», а в 1986 году его включили в «Зал славы рок-н-ролла».
Медаль Свободы в США вручается с 1945 года тем, кто внёс весомый вклад в развитие Соединённых Штатов и поддержание мира на Земле. Глава Белого дома сам утверждает список лауреатов. Так, эту награду получали Рональд Рейган, Стивен Спилберг, Фрэнк Синатра и другие известные люди США. Иногда эту медаль получали и иностранцы, в 1987 году медаль Свободы получил Мстислав Ростропович.
Ранее стало известно, что на аукционе продали знаменитый автомобиль Cadillac De Ville Estate Wagon 1972 года, принадлежавший Элвису Пресли. Его купили за 69 тысяч евро, хотя эксперты оценивали машину в 100-200 тысяч евро. Аукцион прошел в конце октября в Зальцбурге Покупатель остался неизвестным. Элвис Пресли любил дорогие машины и часто дарил их друзьям. Проданный на аукционе Cadillac певец подарил своему менеджеру полковнику Паркеру. Последний раз на этом автомобиле Пресли ездил в 1976 году, за несколько месяцев до смерти. А журнал Forbes включил Пресли в рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. По подсчётам издания, авторские права, реклама, продажа имущества и прочие статьи дохода принесли певцу около 40 миллионов долларов.
В сообщении Белого дома сказано, что Элвис Пресли был один из символов американской культуры для поклонников по всему миру. Отмечается, что Пресли соединил несколько музыкальных стилей, и именно благодаря этому ему удалось добиться своего собственного звучания. В Белом доме также обратили внимание, что Элвис Пресли два года отслужил в армии, уже будучи популярным исполнителем. Певец проходил службу в танковой дивизии в Западной Германии, при этом он параллельно давал концерты по всей Европе. Элвис Пресли умер в 1977 году. Он является лауреатом треёх премий «Грэмми», а в 1986 году его включили в «Зал славы рок-н-ролла».
Медаль Свободы в США вручается с 1945 года тем, кто внёс весомый вклад в развитие Соединённых Штатов и поддержание мира на Земле. Глава Белого дома сам утверждает список лауреатов. Так, эту награду получали Рональд Рейган, Стивен Спилберг, Фрэнк Синатра и другие известные люди США. Иногда эту медаль получали и иностранцы, в 1987 году медаль Свободы получил Мстислав Ростропович.
Ранее стало известно, что на аукционе продали знаменитый автомобиль Cadillac De Ville Estate Wagon 1972 года, принадлежавший Элвису Пресли. Его купили за 69 тысяч евро, хотя эксперты оценивали машину в 100-200 тысяч евро. Аукцион прошел в конце октября в Зальцбурге Покупатель остался неизвестным. Элвис Пресли любил дорогие машины и часто дарил их друзьям. Проданный на аукционе Cadillac певец подарил своему менеджеру полковнику Паркеру. Последний раз на этом автомобиле Пресли ездил в 1976 году, за несколько месяцев до смерти. А журнал Forbes включил Пресли в рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. По подсчётам издания, авторские права, реклама, продажа имущества и прочие статьи дохода принесли певцу около 40 миллионов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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