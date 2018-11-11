Президент США Дональд Трамп решил посмертно наградить Элвиса Пресли медалью Свободы. Эта награда является одной из главных для гражданских лиц в Соединённых Штатах.





В сообщении Белого дома сказано, что Элвис Пресли был один из символов американской культуры для поклонников по всему миру. Отмечается, что Пресли соединил несколько музыкальных стилей, и именно благодаря этому ему удалось добиться своего собственного звучания. В Белом доме также обратили внимание, что Элвис Пресли два года отслужил в армии, уже будучи популярным исполнителем.. Элвис Пресли умер в 1977 году. Он является лауреатом треёх премий «Грэмми», а в 1986 году его включили в «Зал славы рок-н-ролла».. Глава Белого дома сам утверждает список лауреатов. Так, эту награду получали Рональд Рейган, Стивен Спилберг, Фрэнк Синатра и другие известные люди США. Иногда эту медаль получали и иностранцы,Ранее стало известно, что на аукционе продали знаменитый автомобиль Cadillac De Ville Estate Wagon 1972 года, принадлежавший Элвису Пресли. Его купили за 69 тысяч евро, хотя эксперты оценивали машину в 100-200 тысяч евро. Аукцион прошел в конце октября в Зальцбурге Покупатель остался неизвестным. Элвис Пресли любил дорогие машины и часто дарил их друзьям. Проданный на аукционе Cadillac певец подарил своему менеджеру полковнику Паркеру. Последний раз на этом автомобиле Пресли ездил в 1976 году, за несколько месяцев до смерти. А журнал Forbes включил Пресли в рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. По подсчётам издания, авторские права, реклама, продажа имущества и прочие статьи дохода принесли певцу около 40 миллионов долларов.