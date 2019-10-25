ИА «Ореанда-Новости». Секретная Служба США вызвала на допрос рэпера Эминема из-за его песни, которую он написал в 2017 году, пишет «МК».



В треке артиста правоохранители увидели призыв к ликвидации президента США Дональда Трампа. Отмечается, что рэпер в песне сравнил Трампа дефолиантом Agent Orange, применявшимся американцами во время войны во Вьетнаме.



Уже известно, что после допроса дело против Эминема было закрыто, так как Секретная служба не нашла доказательств его вины.