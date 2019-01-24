ИА «Ореанда-Новости». В Нью-Йорке открылся первый (и пока единственный в США) музей КГБ. В нём представлено более 5 тыс. различных артефактов, в том числе секретная техника, которая создавалась для агентов в советское время.

Единственный музей, посвящённый истории КГБ, теперь работает в Нью-Йорке. Посетители могут увидеть разнообразные предметы, связанные с деятельностью спецслужбы. О специфике экспозиции рассказал историк Юлюс Урбайтис, куратор музея, в интервью ТАСС.

По словам куратора, в частном музее КГБ находятся экспонаты, которые собраны из разных стран мира в течение последних 30 лет - они куплены, переданы коллекционерами или семьями работников спецслужб. Урбайтис подчёркивает, что музей абсолютно аполитичен, он даёт возможность посмотреть на уникальные предметы и технику, прикоснуться к истории.

На изготовление большинства предметов, которыми теперь располагает «шпионский» музей, нередко уходили годы, создавались секретные лаборатории, где работали учёные. Так, например, на экспозиции представлены записывающие устройства («жучки»), которые можно вмонтировать в тарелку, пуговицу, перстень. Есть и различные виды фототехники (например, фотоаппараты, встроенные в пряжку ремня, которые делают снимки на больших расстояниях), а также передатчики и необычайное оружие (например, зонт, выстреливающий отравленной иглой). Кроме того, в музее есть камуфляж, агитационные плакаты, форма, которую носили сотрудники КГБ, и мебель, которая им принадлежала.

Историк Юлюс Урбайтис также отмечает, что секретные разработки продвинули технический прогресс. Спецтехника всегда идёт впереди гражданской на 20-25 лет: в прошлом учёные создавали миниатюрные фотоаппараты, диктофоны, устройства со спутниковой передачей данных - всё то, что вошло в жизнь обычных людей сравнительно недавно. Сотрудники музея проводят исследования, опубликовали книгу о шпионских камерах и готовят новые материалы об аспектах работы КГБ, вызывающих вопросы у посетителей.

Музей, открывшийся несколько дней назад, уже пользуется огромным интересом. Экскурсия рассчитана на 1,5 часа, но посетители проводят здесь 3-4 часа. Сюда приходят бывшие и будущие работники спецслужб. Куратор Юлюс Урбайтис не исключает того, что в музей могли заходить и действующие сотрудники спецслужб, одетые в обычную гражданскую одежду.