ИА «Ореанда-Новости» Эрни Колон скончался 8 августа в возрасте 88 лет, сообщает The Hollywood Reporter. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По словам родных, художник продолжал рисовать, будучи уже в преклонном возрасте. Даже тяжёлая болезнь не смогла стать ему препятствием. Колон шутил, что будет рисовать, даже если за это перестанут платить. Об этом говорится в посте, опубликованном родственниками на Facebook.

Художник приобрёл известность благодаря сотрудничеству с компаниями DC, Marvel и Harvey Comics. Наиболее известные его работы - "Чудо-женщина", "Зеленый фонарь" и "Флэш".