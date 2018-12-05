ИА "Ореанда-Новости". В США уволили учительницу, сказавшую ученикам, что Санта-Клауса не существует. Как передаёт телеканал FoxNews, инцидент произошёл в городе Монтвилл, штат Нью-Джерси.

Учительница на занятиях с первоклассниками рассказала, что Санта-Клаус выдумка и подарки под рождественскую ель им на самом деле кладут родители. Также педагог развенчала мифы о таких праздничных персонажах, как пасхальный кролик, зубная фея, летающие рождественские олени, эльфы.

Дети восприняли новую информацию очень близко, многие выходили с занятий со слезами, сообщает канал FoxNews. Родители первоклассников были возмущены поведением учительницы, что повлекло официальную реакцию администрации школы.

Отмечается, что отстраненный педагог не является постоянным преподавателем школы, а лишь заменял основного учителя. Имя отстраненного учителя при этом не раскрывается. Директор школы Майкл Радж назвал действия учительницы недопустимыми, поскольку они "разрушают все детские мечты и ожидания" накануне Рождества, передаёт американский телеканал.

Санта-Клаус является западноевропейским и североамериканским сказочным персонажем, который приносит подарки детям на Рождество. Мнения по поводу того, какое место следует считать родиной Санта-Клауса, в мире расходятся: одни придерживаются идеи, что это финская Лапландия, другие склоняются к окрестностям Северного полюса.