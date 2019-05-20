ИА «Ореанда-Новости». Департамент транспорта штата Вирджиния решил необычным образом напомнить водителям о правилах безопасности на дорогах с помощью электронных дорожных знаков. На табло вместо обычных напоминаниях водителям, на оживлённых участках шоссе теперь можно увидеть различные упоминания о героях популярного сериала «Игра Престолов» в контексте дорожной безопасности.

Департамент транспорта недавно выпустил серию слоганов, сделанных в честь популярного сериала HBO «Игра престолов», который завершился вечером в минувшее воскресенье. Некоторые водители фотографировали оригинальные предупреждения дорожных служб и выкладывали их в социальные сети. Судя по реакции, необычные инициатива Департамента транспорта вызвала одобрение среди участников дорожного движения. В основном, слоганы строятся на игре слов английского языка с именами главных героев или с яркими цитатами, популярными у поклонников сериала, которые побуждают водителей пристегивать ремни безопасности.

Напомним, последняя серия 8-го сезона сериала HBO «Игра престолов» вышла вечером 19 мая. Этот сериал основывается на эпопее произведений «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Премьера (вся сага включает в себя восемь сезонов) состоялась 17 апреля 2011 года. Сумма, которую «Игра Престолов» принесла своим создателям, официально не называется, по неофициальным данным — около 1 млрд. долларов в год. Всего доходы HBO в 2018 году составили 3,6 млрд. долларов.