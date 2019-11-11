Награды вручилась в американском городе Лос-Анджелесе. Это была 45 по счёту церемония награждения People’s Choice Awards.Лучшим актёром зрители посчитали Роберта Дауни-младшего. Награду "лучшая актриса" получила Зендея."Алладин" обошёл всех конкурентов в номинации "семейный фильм". Лучшим сериалом американцами был назван проект "Очень странные дела". Среди комедийных шоу не было равных сериалу "Теория большого взрыва".