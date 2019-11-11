11.11.2019, 12:45
В США зрителями был назван лучший фильм года
ИА «Ореанда-Новости» Материал THR посвящен фильмам и актёрам, которые были признаны лучшими проголосовавшими зрителями. На премии People’s Choice Awards в номинации "лучший фильм года" победил проект "Мстители: Финал".
Награды вручилась в американском городе Лос-Анджелесе. Это была 45 по счёту церемония награждения People’s Choice Awards.
Лучшим актёром зрители посчитали Роберта Дауни-младшего. Награду "лучшая актриса" получила Зендея.
"Алладин" обошёл всех конкурентов в номинации "семейный фильм". Лучшим сериалом американцами был назван проект "Очень странные дела". Среди комедийных шоу не было равных сериалу "Теория большого взрыва".
Награды вручилась в американском городе Лос-Анджелесе. Это была 45 по счёту церемония награждения People’s Choice Awards.
Лучшим актёром зрители посчитали Роберта Дауни-младшего. Награду "лучшая актриса" получила Зендея.
"Алладин" обошёл всех конкурентов в номинации "семейный фильм". Лучшим сериалом американцами был назван проект "Очень странные дела". Среди комедийных шоу не было равных сериалу "Теория большого взрыва".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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