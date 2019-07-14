ИА «Ореанда-Новости». В Стамбуле триумфально выступили артисты Большого театра, спев лучшие оперные арии. Всемирно известные артисты продемонстрировали своё мастерство на Международном фестивале оперы.

Выступление состоялось на сцене Центра исполнительских искусств «Зорлу». Представляли Большой театр Анна Нечаева, Павел Янковский, Юлия Мазурова и Фёдор Атаскевич. Аккомпанировал Стамбульский государственный оркестр оперы и балета. Управлял турецкими музыкантами дирижёр Большого театра – Антон Гришанин.

Для гостей мероприятия были подготовлены более 20 композиций. Среди них звучала музыка из классических опер – «Кармен», «Трубадур», «Сказки Гофмана» и другие.