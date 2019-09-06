На сцене Большого зала консерватории выступит заслуженный артист Российской Федерации Александр Князев.

В программе культурного мероприятия Orgel-Büchlein или «Органная книжечка» композитора. Она представляет собой собрание миниатюр на темы протестантских хоралов, которые связанны, главным образом, с христианским вероучением и духовно-эмоциональным переосмыслению Священного Писания. «Органная книжечка» Иоганна Себастьяна Баха включает в себя сорок органных хоральных прелюдий, большая часть из которых была написана композитором приблизительно в 1714 году. Стоит отметить, что данные музыкальные произведения были использованы даже в кинематографе - например, хоральная прелюдия под названием «Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ» использовалась в известном кинофильме Андрея Тарковского «Солярис».

21 сентября на сцену Большого зала консерватории выйдет заслуженный артист России Александр Князев. Концерт пройдёт в рамках третьего по счёту авторского абонемента исполнителя. Александр Князев является одним из самых ярких и одарённых музыкантов своего времени. Он выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, а также Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Он виртуозно исполняет на таких инструментах как виолончель, орган и фортепиано. Александр Князев – лауреат престижных конкурсов, в том числе имени П.И. Чайковского в Москве.

Начало мероприятия запланировано на восемь вечера. Билеты можно приобрести в кассе консерватории и на официальном сайте учреждения.